Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 95,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 97,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.459.992 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,68 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 72,81 EUR angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 18.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,53 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren
Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab
Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|20.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.2025
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen