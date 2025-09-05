Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Siemens Energy. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 95,20 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 95,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 96,60 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 95,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 468.123 Stück.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,64 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,441 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingefahren

Siemens Energy-Aktie gibt Vortagesgewinne zum Teil wieder ab

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln