Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 96,16 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 96,16 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 154.671 Siemens Energy-Aktien.

Bei 104,85 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 9,04 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 31,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2024). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 202,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,441 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

