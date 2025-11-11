Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 44,04 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 44,04 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,05 EUR. Mit einem Wert von 43,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 253.204 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 41,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 6,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,54 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 05.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 EUR fest.

