Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 43,70 EUR.

Die Siltronic-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 43,70 EUR. Bei 43,92 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 10.074 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,70 EUR am 11.09.2025. Mit einem Kursverlust von 27,46 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,100 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 28.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,29 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 300,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Verlust von -2,541 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

