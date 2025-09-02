DAX23.782 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.459 +0,4%Nas21.565 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.547 -0,4%
SMA Solar im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Donnerstagnachmittag an

04.09.25 16:10 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar springt am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere zuletzt 7,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
17,40 EUR 1,30 EUR 8,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,6 Prozent auf 17,35 EUR. Bei 17,59 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 258.888 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 36,95 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die SMA Solar-Aktie im Durchschnitt mit 18,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SMA Solar am 07.08.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR im Vergleich zu 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -2,577 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

