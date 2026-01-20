DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.737 +1,9%Euro1,1716 -0,1%Öl64,24 +0,4%Gold4.874 +2,3%
Stahlproduktion 2025 gesunken - Krise dauert an

21.01.26 05:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
11,04 EUR 0,04 EUR 0,36%
Salzgitter
48,10 EUR 2,40 EUR 5,25%
thyssenkrupp AG
9,97 EUR -0,34 EUR -3,34%
BERLIN (dpa-AFX) - Die Krise der deutschen Stahlindustrie hat sich 2025 verschärft: Nur noch 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl wurden erzeugt. Das ist der niedrigste Wert seit dem Finanzkrisenjahr 2009, als 32,7 Millionen Tonnen produziert wurden. Der Rückgang im Vergleich zu 2024 lag bei 8,6 Prozent, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl in ihrer Jahresbilanz berichtete. Sie lag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorab vor. Die Kapazitätsauslastung sei zugleich unter den kritischen Wert von 70 Prozent gefallen, so der Verband weiter.

Die Produktion sei damit bereits zum vierten Mal in Folge deutlich unter der Marke von 40 Millionen Tonnen geblieben, hieß es. 40 Millionen Tonnen gelten für die Branche als Schwelle für eine auskömmliche Kapazitätsauslastung. "Seit 2018 wurde diese Grenze insgesamt sechsmal unterschritten. Die Branche verharrt damit auf Rezessionsniveau", so der Verband.

Stahlnachfrage sinkt auf rund 30 Millionen Tonnen

Auch die Stahlnachfrage auf dem deutschen Markt sei 2025 außergewöhnlich schwach ausgefallen. "Mit auf das Jahr hochgerechneten rund 30 Millionen Tonnen lag auch die Marktversorgung nochmals unter dem schon niedrigen Durchschnitt der vergangenen vier Jahre."

Als Hauptgründe für die Einbrüche sieht die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes, Kerstin Maria Rippel, strukturelle Belastungen: "Für die Branche kommt derzeit vieles zusammen: eine historisch schwache Nachfrage, ein ungebremst wachsender Importdruck und international nicht wettbewerbsfähige Energiepreise." So stamme inzwischen rund jede dritte in der EU eingesetzte Tonne Stahl aus dem Nicht-EU-Ausland. Globale Überkapazitäten sowie die immer aggressivere US-Zollpolitik verschärften die Lage weiter.

Stahl-Verband: 2026 muss Jahr der Standortsicherung werden

Bundesregierung und EU-Kommission hätten 2025 zwar begonnen, gegenzusteuern, so Rippel weiter. Umgesetzt sei aber "noch lange nichts". Druck und Tempo müssten hochgehalten werden. "Das Jahr 2026 muss das Jahr der Standortsicherung werden."

Zentral bleibe neben einem Außenhandelsschutz vor allem die Energiefrage. "Die derzeit nicht wettbewerbsfähigen Strompreise sind eine hohe Belastung und zugleich ein zentraler Hemmschuh für den Umbau der gesamten Stahlindustrie zur Klimaneutralität", sagte Rippel.

Deutschland erzeugt in Europa den meisten Stahl. Größter Stahlstandort in Deutschland ist Duisburg, wo die Unternehmen thyssenkrupp Steel und HKM Stahl erzeugen./tob/DP/zb

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

