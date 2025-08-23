DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.361 -0,6%Nas21.534 +0,2%Bitcoin96.577 -0,3%Euro1,1643 -0,7%Öl68,95 +1,7%Gold3.371 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie dennoch schwächer, Alibaba profitiert PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie dennoch schwächer, Alibaba profitiert
Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
NASDAQ 100-Performance im Blick

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100

25.08.25 20:02 Uhr
Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100 | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
126,50 EUR -0,70 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alphabet A (ex Google)
180,22 EUR 4,10 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
28,62 EUR -1,12 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
69,83 EUR 0,56 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,45 EUR 0,15 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Keurig Dr Pepper Inc
27,30 EUR -2,60 EUR -8,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lucid
1,74 EUR -0,04 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,72 EUR 3,96 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
298,00 EUR -8,00 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
297,60 EUR 10,10 EUR 3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,82 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.507,3 PKT 9,1 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,05 Prozent stärker bei 23.510,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,187 Prozent auf 23.454,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23.498,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23.382,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.546,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 20.915,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.720,87 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,08 Prozent nach oben. 23.969,27 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 3,20 Prozent auf 2,10 USD), Tesla (+ 2,21 Prozent auf 347,52 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 181,24 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,71 Prozent auf 209,62 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,69 Prozent auf 210,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Keurig Dr Pepper (-9,29 Prozent auf 31,87 USD), CSX (-6,48 Prozent auf 32,34 USD), DexCom (-6,03 Prozent auf 77,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,52 Prozent auf 345,54 USD) und Align Technology (-2,77 Prozent auf 145,42 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.015.916 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,707 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Align Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Align Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen