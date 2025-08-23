Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,05 Prozent stärker bei 23.510,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,187 Prozent auf 23.454,28 Punkte an der Kurstafel, nach 23.498,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23.382,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.546,45 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 25.07.2025, bei 23.272,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 20.915,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.720,87 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,08 Prozent nach oben. 23.969,27 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 3,20 Prozent auf 2,10 USD), Tesla (+ 2,21 Prozent auf 347,52 USD), NVIDIA (+ 1,83 Prozent auf 181,24 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,71 Prozent auf 209,62 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,69 Prozent auf 210,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Keurig Dr Pepper (-9,29 Prozent auf 31,87 USD), CSX (-6,48 Prozent auf 32,34 USD), DexCom (-6,03 Prozent auf 77,30 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,52 Prozent auf 345,54 USD) und Align Technology (-2,77 Prozent auf 145,42 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.015.916 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,707 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net