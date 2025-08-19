Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Mittwochshandel im Plus
So performte der Dow Jones am Mittwoch letztendlich.
Schlussendlich schloss der Dow Jones am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 44.938,31 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,490 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,067 Prozent höher bei 44.952,36 Punkten, nach 44.922,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.767,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45.033,75 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,055 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 44.342,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42.677,24 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, bei 40.834,97 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,01 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45.207,39 Punkte. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 2,05 Prozent auf 274,39 USD), Walmart (+ 1,26 Prozent auf 102,57 USD), Caterpillar (+ 1,08 Prozent auf 420,59 USD), Coca-Cola (+ 0,81 Prozent auf 70,70 USD) und Chevron (+ 0,80 Prozent auf 153,22 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Apple (-1,97 Prozent auf 226,01 USD), Amazon (-1,84 Prozent auf 223,81 USD), UnitedHealth (-1,45 Prozent auf 299,84 USD), Nike (-0,81 Prozent auf 76,26 USD) und Microsoft (-0,79 Prozent auf 505,72 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 47.468.263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der Dow Jones-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
