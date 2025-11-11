DAX24.057 +0,4%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.360 -0,7%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,97 +1,4%Gold4.115 ±-0,0%
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

11.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 9,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
9,20 EUR 0,26 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 9,09 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 9,13 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.077 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,27 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 25,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,138 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die Stellantis-Aktie.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,708 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
30.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

