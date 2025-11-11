Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 9,09 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 9,09 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 9,13 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.077 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,27 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 25,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,138 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die Stellantis-Aktie.
Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,708 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon
Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen
Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen