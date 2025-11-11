Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 9,09 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 9,09 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 9,13 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,93 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.077 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Bei 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,27 Prozent hinzugewinnen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 25,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,138 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,68 EUR für die Stellantis-Aktie.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 28,59 Mrd. EUR, gegenüber 28,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,708 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

