Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Stellantis-Aktie bis auf 8,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 90 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.02.2025 auf bis zu 13,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 34,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,138 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,708 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

