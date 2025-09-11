DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.924 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.644 +0,3%
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

12.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 7,96 EUR.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 7,96 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,90 EUR aus. Bei 8,07 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 107.129 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 83,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 9,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,224 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 28,59 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,847 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Aktienwechsel im September: Deutsche Bank, Siemens Energy und Co. steigen in EURO STOXX 50 auf

Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren

Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung

Nachrichten zu Stellantis

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
