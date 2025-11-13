Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Anleger schicken Stellantis am Vormittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 9,34 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,37 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.022 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,138 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,68 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Am 03.03.2021 lud Stellantis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,708 EUR in den Büchern stehen haben wird.

