Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis verteidigt Stellung am Mittag
Die Aktie von Stellantis zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 8,40 EUR zeigte sich die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.
Mit einem Kurs von 8,40 EUR zeigte sich die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 8,48 EUR. Bei 8,35 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.098 Stellantis-Aktien.
Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR an. 63,65 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 13,58 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.
Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Stellantis einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,708 EUR je Stellantis-Aktie.
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon
Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen
Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
