Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 8,44 EUR.

Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 8,44 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,50 EUR aus. Bei 8,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 94.045 Aktien.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 62,99 Prozent Luft nach oben. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,26 EUR ab. Abschläge von 13,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,68 EUR je Stellantis-Aktie aus.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 28,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,708 EUR je Stellantis-Aktie.

