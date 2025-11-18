Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis fällt am Vormittag
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 8,61 EUR nach.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 8,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.375 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,68 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,138 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,68 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,708 EUR je Aktie.
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
