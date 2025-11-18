DAX23.343 -1,1%Est505.579 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1589 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.040 -0,1%
So bewegt sich Stellantis

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis fällt am Vormittag

18.11.25 09:22 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis fällt am Vormittag

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 8,61 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,46 EUR -0,14 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 8,61 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.375 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 13,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,68 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,138 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Stellantis-Aktie bei 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte Stellantis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,708 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen

Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
08:01Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
