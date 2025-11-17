Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Stellantis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 8,91 EUR.

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 8,91 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 8,91 EUR. Bei 9,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12.777 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei 13,75 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,27 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 18,53 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,138 EUR je Stellantis-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 03.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,708 EUR in den Büchern stehen haben wird.

