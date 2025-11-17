DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
So entwickelt sich Stellantis

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag stabil

17.11.25 09:22 Uhr

17.11.25 09:22 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Vormittag stabil

Die Aktie von Stellantis zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Bei der Stellantis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 9,02 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,98 EUR -0,05 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Stellantis-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 9,02 EUR. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,03 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Stellantis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,02 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,03 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.972 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Bei 13,75 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 52,44 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 7,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Mit Abgaben von 19,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,138 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 28,59 Mrd. EUR gelegen.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,708 EUR je Aktie in den Stellantis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Stellantis-Aktie in Rot: Hunderttausende Hybrid-Jeeps zurückgerufen

Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
30.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen