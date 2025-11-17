Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Anleger schicken Stellantis am Montagnachmittag ins Minus

Stellantis im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 8,87 EUR abwärts.

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 8,87 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 8,86 EUR. Mit einem Wert von 9,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 25.766 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,05 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 18,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,138 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 vorlegen. Stellantis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,708 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

