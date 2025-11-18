Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 8,31 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 8,31 EUR ab. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 8,31 EUR. Bei 8,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 217.627 Stellantis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,75 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 39,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,138 EUR je Stellantis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 9,68 EUR.

Stellantis ließ sich am 03.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,708 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

