Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 8,45 EUR.

Die Stellantis-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 8,45 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 8,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.903 Stellantis-Aktien.

Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,94 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,26 EUR. Dieser Wert wurde am 22.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 16,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,262 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis-Aktie wird bei 9,90 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Stellantis.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je Aktie aus.

