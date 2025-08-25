DAX24.181 -0,4%ESt505.405 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagmittag im Minusbereich

26.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 8,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,7 Prozent auf 8,51 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.900 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 14,69 Prozent wieder erreichen.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.

Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,983 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

