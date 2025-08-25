Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagmittag im Minusbereich
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 8,51 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,7 Prozent auf 8,51 EUR. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 8,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.900 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 14,69 Prozent wieder erreichen.
Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,262 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.
Am 03.03.2021 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.
Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.03.2027 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,983 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren
Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung
Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Nachrichten zu Stellantis
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen