Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 8,56 EUR ab.
Um 15:52 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 8,56 EUR ab. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,47 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,52 EUR. Bisher wurden heute 35.787 Stellantis-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 78,62 Prozent zulegen. Bei 7,26 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 17,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,262 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,83 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 03.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.
Stellantis-Aktie schwächelt: Stellantis-Tochter Opel verschiebt Ausstieg aus Verbrennungsmotoren
Stellantis-Aktie stabil: Stellantis traut sich wieder Ausblick zu und rechnet mit Erholung
Aktien von VW, BMW & Mercedes-Benz legen aber zu: EU-Neuwagenmarkt im Juni mit deutlichem Rückgang
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
