Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 8,84 EUR abwärts.

Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 8,84 EUR. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,82 EUR ab. Bei 8,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 124.093 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 55,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 17,86 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,147 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 EUR aus.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2025 0,697 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten

BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich

Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis