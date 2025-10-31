Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 8,90 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 8,90 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 8,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.652 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 54,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 18,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,697 EUR im Jahr 2025 aus.

