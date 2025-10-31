DAX24.002 -0,5%Est505.678 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,70 ±-0,0%Gold4.009 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Notierung im Fokus

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

31.10.25 09:22 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 8,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,92 EUR 0,09 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 8,90 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 8,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,91 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.652 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 54,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 18,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 28,59 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,697 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie gibt deutlich nach: Opel-Mutter mit Erholung in Nordamerika - Warnung vor Sonderkosten

BYD-Aktie dennoch unter Druck: Verkäufe in Europa verfünffachen sich

Aktien von Stellantis, NVIDIA, Uber & Foxconn stark: Kooperation bei Robotaxis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
30.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
13.10.2025Stellantis BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Stellantis OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Stellantis NeutralUBS AG
30.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Stellantis HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
02.10.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
31.07.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK
07.05.2024Stellantis VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen