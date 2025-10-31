DAX24.053 -0,3%Est505.686 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,91 +0,3%Gold4.031 -0,2%
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Ethereum bei 10.000 US-Dollar bis Jahresende? Tom Lee und Arthur Hayes bleiben optimistisch
Webinar: Outperformance seit über 4 Jahren - mit ETFs und technischer Analyse zum Erfolg
Blick auf Stellantis-Kurs

Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gewinnt am Mittag an Fahrt

31.10.25 12:04 Uhr
Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 8,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
8,91 EUR 0,08 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,96 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.886 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 53,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,697 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

