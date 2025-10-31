Stellantis Aktie News: CAC 40 Aktie Stellantis gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 8,96 EUR.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 8,96 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.886 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,75 EUR an. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 53,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 7,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,147 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Stellantis-Aktie bei 10,00 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 03.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28,59 Mrd. EUR eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Stellantis am 04.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,697 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Stellantis
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2025
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.2024
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
