DAX24.620 +0,3%Est505.945 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -9,2%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.313 +0,6%Euro1,1866 +0,1%Öl66,05 -6,6%Gold4.707 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Infineon 623100 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich ins Plus -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
IBM: Insider kauft nach robustem Quartalsbericht Aktien für 304.000 USD! IBM: Insider kauft nach robustem Quartalsbericht Aktien für 304.000 USD!
Rheinmetall-Aktie verliert trotz neuem Auftrag - So reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB & CSG Rheinmetall-Aktie verliert trotz neuem Auftrag - So reagieren RENK, HENSOLDT, TKMS, OHB & CSG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!
Streit um Standort

VW-Aktie unbewegt: Gewerkschaft meldet Durchbruch für MAN-Werk in Salzgitter

02.02.26 11:03 Uhr
MAN-Standort Salzgitter: Gewerkschaft verkündet Verhandlungserfolg - VW-Aktie unverändert | finanzen.net

Im Streit um den Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN gibt es laut IG Metall und Betriebsrat eine Einigung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
32,76 EUR 0,28 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) St.
101,60 EUR -1,40 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Es gebe ein weitreichendes Tarifergebnis für Salzgitter, das die Beschäftigten langfristig schütze, teilte die Gewerkschaft mit.

Wer­bung

Im Zentrum des Abschlusses steht nach Angaben der IG Metall der verbindliche Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen bis zum 31. Dezember 2035. Ergänzt werde diese Zusage durch eine Option auf Verlängerung, wodurch eine Perspektive bis 2040 entstehe.

Millioneninvestition für Salzgitter

"Sollte es künftig zu einer Verringerung der Belegschaftsstärke kommen müssen, kann dies im Rahmen der demografischen Entwicklung umgesetzt werden", heißt es in der Mitteilung vom Sonntag. Eine Investitionszusage in Höhe von 59 Millionen Euro flankiere diese Standortentscheidung.

Der Konzern mit Sitz in München wollte die Entwicklung auf Nachfrage nicht kommentieren. Aus Unternehmenskreisen war aber zu hören, dass es eine Einigung gegeben habe. Die Beschäftigten am Standort in Niedersachsen sollen demnach in der kommenden Woche über die genaue Ausgestaltung informiert werden. Die Marke MAN gehört zur TRATON Group, die eine Tochtergesellschaft von Volkswagen ist.

Wer­bung

Standort zunächst nicht Teil der Einigung

Im November vergangenen Jahres hatte MAN angekündigt, über zehn Jahre hinweg 2.300 Jobs in Deutschland abbauen zu wollen. 600 davon sollten in Salzgitter wegfallen. Vor wenigen Tagen gab es eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite, nach der MAN bis Ende 2030 fast eine Milliarde Euro in deutsche Standorte investieren will. Diese Einigung galt zunächst jedoch nicht für Salzgitter.

MAN-Chef Alexander Vlaskamp hatte nach der vorigen Einigung mit den anderen Standorten von einem ausgewogenen Programm gesprochen, das die Wettbewerbsfähigkeit von MAN sichere. Das Unternehmen will durch die Maßnahmen bis 2028 die Kosten um 900 Millionen Euro senken.

Teil der Maßnahmen ist allerdings auch, dass wesentliche Investitionen für die nächste Fahrzeuggeneration in Osteuropa vorgenommen werden. Dies sieht die IG Metall kritisch, weil sie eine weitere Abwanderung dorthin befürchtet.

Wer­bung

Die VW-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel bei 102,65 Euro kaum verändert.

SALZGITTER (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: MAN

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
22.01.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
19.01.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.01.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen