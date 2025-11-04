Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag ohne große Veränderung

Kurs der Symrise

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 71,14 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 71,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Symrise-Aktie bisher bei 71,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 71,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.494 Symrise-Aktien.

Am 06.11.2024 markierte das Papier bei 111,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 56,66 Prozent zulegen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 0,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,84 EUR für die Symrise-Aktie.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen