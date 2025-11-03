Symrise Aktie News: Symrise am Montagmittag auf rotem Terrain

Kurs der Symrise

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 71,44 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 71,44 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 71,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.372 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 56,22 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 71,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 94,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

