Symrise im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Verlusten

03.11.25 16:08 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 71,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Symrise AG
71,80 EUR -0,50 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 71,14 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 71,06 EUR nach. Mit einem Wert von 71,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 103.050 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 111,60 EUR erreichte der Titel am 01.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 56,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2025 bei 71,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 0,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 94,84 EUR angegeben.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 710,91 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
