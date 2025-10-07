Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 75,68 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 75,68 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 147.777 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,50 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2024. Mit einem Zuwachs von 61,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2025 Kursverluste bis auf 72,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,28 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,44 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,65 EUR je Aktie.

