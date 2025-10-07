Symrise Aktie News: Symrise legt am Dienstagmittag zu

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 75,38 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 75,38 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,44 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.510 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 62,51 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 3,95 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,44 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

