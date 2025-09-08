Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Symrise. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 82,96 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 82,96 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 83,82 EUR. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 82,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.166 Symrise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Gewinne von 50,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Mit einem Kursverlust von 6,63 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 104,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 710,91 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

