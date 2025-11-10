Symrise Aktie News: Symrise büßt am Mittag ein

So entwickelt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 72,14 EUR.

Die Aktie verlor um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,14 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 71,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.116 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 33,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,94 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 1,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,57 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 710,91 Mio. EUR, gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 3,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

