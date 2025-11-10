Symrise Aktie News: Symrise am Montagvormittag ohne große Veränderung

Aktie im Blick

Die Aktie von Symrise zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Symrise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 72,32 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Symrise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 72,32 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,34 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 72,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.063 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 33,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,57 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Symrise.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.

