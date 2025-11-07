Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 72,30 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 72,54 EUR. Bei 71,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.817 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 1,88 Prozent wieder erreichen.
Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,57 EUR.
Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je Symrise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise
Nachrichten zu Symrise AG
Analysen zu Symrise AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:41
|Symrise Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Symrise Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.2025
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen