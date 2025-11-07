Symrise Aktie News: Symrise schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Symrise

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 72,30 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 72,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 72,54 EUR. Bei 71,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.817 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 1,88 Prozent wieder erreichen.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,57 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

