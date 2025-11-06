Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 71,76 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 71,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 71,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 77.570 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 111,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,94 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 1,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,57 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 17.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen