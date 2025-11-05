Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 72,18 EUR zu.

Um 15:49 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 72,18 EUR zu. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 72,54 EUR zu. Bei 71,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 79.671 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 111,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 35,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,94 EUR ab. Abschläge von 1,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 93,57 EUR angegeben.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte Symrise die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

