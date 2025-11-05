DAX23.760 -0,8%Est505.615 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Symrise Aktie News: Symrise tritt am Vormittag auf der Stelle

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Symrise zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 71,32 EUR.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,32 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 71,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 70,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.135 Symrise-Aktien.

Bei 111,45 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 36,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 70,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 0,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,57 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

