Symrise im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursabschlägen

04.11.25 16:08 Uhr
04.11.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 71,12 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
71,30 EUR 0,64 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Symrise-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,12 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 70,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 144.490 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2024 markierte das Papier bei 111,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 36,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 70,94 EUR fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Symrise-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,84 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen

Bildquellen: Symrise

mehr Analysen