Symrise Aktie News: Symrise am Mittag im Plus

Die Aktie von Symrise gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,28 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 71,28 EUR. Bei 71,62 EUR erreichte die Symrise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 80.472 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,45 EUR erreichte der Titel am 06.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 56,36 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,94 EUR ab. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 0,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,84 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 14.03.2017. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Symrise-Aktie.

