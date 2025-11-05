DAX23.827 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Notierung im Blick

Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag höher

05.11.25 12:04 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 71,96 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,24 EUR 0,94 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 71,96 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Symrise-Aktie bis auf 72,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,16 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.036 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 111,45 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 35,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 70,94 EUR. Abschläge von 1,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,27 EUR je Symrise-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 93,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
08:01Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
