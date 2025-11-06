Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kurs der Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 73,00 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 73,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 73,00 EUR. Bei 72,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 5.711 Symrise-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 111,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 70,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Symrise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,57 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,63 EUR je Aktie belaufen.

