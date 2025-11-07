DAX23.614 -0,5%Est505.585 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung schwach - Berichtssaison gibt Richtung vor
Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Vormittag zu

07.11.25 09:22 Uhr

07.11.25 09:22 Uhr
Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,14 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
72,00 EUR 0,58 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Symrise legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 72,14 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 72,28 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 5.338 Stück.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 50,96 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,94 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 1,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,57 EUR aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Symrise von vor 5 Jahren gekostet

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Symrise-Aktie mit Kaufen

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09:41Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09:41Symrise BuyUBS AG
05.11.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025Symrise KaufenDZ BANK
29.10.2025Symrise BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Symrise BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
28.10.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
30.09.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
26.09.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
12.09.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

