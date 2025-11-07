Symrise Aktie News: Anleger greifen bei Symrise am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 72,14 EUR zu.

Das Papier von Symrise legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 72,14 EUR. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 72,28 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 5.338 Stück.

Bei einem Wert von 108,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 50,96 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 70,94 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 1,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,57 EUR aus.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR im Vergleich zu 710,91 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,63 EUR je Aktie.

