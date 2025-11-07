Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Freitagmittag stärker

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,78 EUR zu.

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 71,78 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 72,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.553 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 108,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Symrise-Aktie somit 34,09 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,94 EUR am 04.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 1,17 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 93,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

