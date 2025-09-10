Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 80,54 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 80,54 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 80,00 EUR. Mit einem Wert von 81,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.259 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Am 31.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 3,82 Prozent sinken.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,00 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.03.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 17.03.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren bedeutet

Symrise-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor 3 Jahren verloren