Symrise Aktie News: Symrise am Mittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Symrise. Kaum Ausschläge verzeichnete die Symrise-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 79,28 EUR.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 79,28 EUR an der Tafel. Bei 79,48 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,02 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.907 Symrise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 36,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,46 EUR. Dieser Wert wurde am 31.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,28 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Symrise 710,91 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,71 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

