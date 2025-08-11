Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag nahezu unbewegt

DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,30 +0,9%Gold3.343 -0,4%
14.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Symrise zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 79,22 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 79,22 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 79,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 79,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 79.432 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Bei einem Wert von 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 104,00 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Symrise wird am 11.03.2026 gerechnet. Am 17.03.2027 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

