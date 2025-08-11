Symrise Aktie News: Symrise macht am Freitagmittag Boden gut

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 80,00 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 80,00 EUR. Die Symrise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.193 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 77,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 3,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 104,00 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 710,91 Mio. EUR gegenüber 710,91 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Symrise am 11.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

