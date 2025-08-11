DAX24.460 +0,3%ESt505.456 +0,4%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Symrise im Fokus

Symrise Aktie News: Symrise am Freitagvormittag im Aufwind

15.08.25 09:27 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 79,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
79,42 EUR 0,80 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 79,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 80,08 EUR. Mit einem Wert von 79,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.315 Symrise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,00 EUR) erklomm das Papier am 02.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 56,45 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.07.2025 Kursverluste bis auf 77,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,05 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,28 EUR. Im Vorjahr erhielten Symrise-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 104,00 EUR angegeben.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Symrise BuyWarburg Research
08.08.2025Symrise BuyBaader Bank
01.08.2025Symrise KaufenDZ BANK
01.08.2025Symrise BuyUBS AG
01.08.2025Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2025Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
06.05.2025Symrise HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Symrise NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
01.07.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
16.06.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2024Symrise SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen